Умерла вдова Алексея Баталова: как многолетняя война с мошенниками подкосила здоровье Гитаны Леонтенко

На 91-м году жизни скончалась Гитана Леонтенко – цирковая артистка и вдова легендарного советского актера Алексея Баталова. Ее уход стал печальным эпилогом тяжелых лет, которые женщина провела не только в скорби по мужу, но и в изматывающей борьбе с алчными мошенниками, охотящимися за наследством народного артиста.

После смерти Баталова в 2017 году Гитана Аркадьевна и ее дочь Мария, с детства страдающая тяжелой формой ДЦП, остались одни. Их уязвимостью воспользовались проходимцы, в том числе актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

Они втирались в доверие, подделывали документы и даже сдавали квартиру Баталовых, присваивая доходы. Судебные тяжбы длились годами, отнимая последние силы у уже немолодой и почти ослепшей от горя вдовы.

Мошенников в итоге осудили, но здоровье Гитан Леонтенко было безвозвратно подорвано.

В последние годы она жила тихо, заботясь о дочери-писательнице, которая, несмотря на тяжелый недуг, окончила ВГИК и публикует книги.

Прощание с вдовой актера состоится 6 февраля в Москве. И здесь на помощь пришло сообщество коллег: Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым полностью взял на себя все расходы по организации похорон.

Ее похоронят рядом с мужем – на Преображенском кладбище она наконец обретет покой.