Умерла в 20 лет: ахнете, какой красавицей была дочь Брыльской

Барбара Брыльска впервые стала матерью в 31 год. Счастью актрисы не было предела. Тогда она еще не знала, что ее любимой наследнице суждено прожить совсем короткую жизнь.

Звезда «Иронии судьбы» дала малышке свое имя, вопреки страшному предсказанию гадалки. Та сразу предупредила актрису о том, что двух женщин с именем Барбара в их семье не будет, одной из них придется уйти. Впоследствии Брыльска не раз корила себя за то, что не прислушалась к этим жутким словам.

Звездная наследница росла на радость родителям.

Уже в 15 лет она засветилась на больших экранах и начала строить карьеру модели — привлекательная внешность это позволяла. Вскоре красавица Бася уехала в Париж. При этом ее активно звали в кино, и молодая артистка от работы не отказывалась.

Но когда Барбаре было 20 лет, она попала в автомобильную аварию и погибла на месте. Брыльска с огромным трудом справилась со своей трагедией. Выбраться из депрессии ей помог сын Дуда, который был младше своей сестры на девять лет.