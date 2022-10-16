Умерла сразу после рождения: за что Киркоров не может простить себя по сей день

Жизнь певца Бедроса Киркорова полна трагедий – он потерял жену Викторию, мать его знаменитого сына Филиппа, но, казалось бы, обрел счастье с новой супругой Людмилой Смирновой, однако не все так просто.

На Людмиле Бедрос женился в 1997-м году. В начале Филипп был против нового брака отца, однако узнав, что Людмила ждет ребенка, Киркоров-младший изменил свое мнение.

Однако новорожденная сестра поп-короля Ксения прожила недолго и скончалась от заражения крови.

Бедрос Киркоров винил в случившемся себя. Беременность его супруги была непростой: Людмиле было уже за 40, и рожала она не в Москве, а в провинции. В шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Бедрос признался, что хотел назвать девочку Софией – в честь матери. Но в итоге пара передумала, нарушив семейную традицию.

Певец предполагает, что жизнь могла его наказать именно за эту оплошность.