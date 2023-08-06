Умерла после поездки в СССР: печальная участь самой известной школьницы в мире

Имя Саманты Смит стало известно после того, как она написала письмо властям СССР. В послании она спрашивала, планируют ли те развязать войну с США. Но Советский Союз заверил 10-летнюю школьницу, что ей не о чем беспокоиться, и пригласил в гости.

В течение двух недель Саманта в сопровождении своих родителей исследовала СССР. Сначала они были в Москве, потом — в знаменитом лагере «Артек», а в конце путешествия вернулись в Ленинград. И, оказавшись дома, школьница мгновенно стала международной звездой, а СМИ прозвали ее детским послом мира.

С того времени Саманта активно путешествовала и строила карьеру как ведущая.

Например, у нее было собственное шоу на канале Disney. После СССР она посетила Японию, а в 1985 году отправилась в Англию, где снимала программу. Но на обратном пути ее самолет потерпел крушение, и все пассажиры скончались.

Мировые СМИ тут же предположили, что 13-летняя школьница была убита из-за ее активной политической позиции. Но Национальный совет США по транспортной безопасности провел независимое расследование и доказал, что в катастрофе был виноват пилот.