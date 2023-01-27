Умерла как Белоснежка: не поверите, что оборвало жизнь звезды «Чародеев»

Продавщица, придворная дама, помощница профессора или кикимора — Елизавету Никищихину помнят и любят за небольшие роли странноватых особ. «Приключения Электроника», «Чародеи», «Покровские ворота» и знаменитая фраза о высоких отношениях от ее героини Нины Орлович. Появление Никищихиной в фильме гарантировало картине народность, когда реплики персонажей надолго уходят в народ.

Сама же она, как и ее герои, для многих считалась странной. Трудную судьбу ей предсказал Евгений Леонов — напарник по спектаклю «Антигона». Кто-то считал, что Никищихина сама виновата в трагической развязке своей жизни, потому как упустила много возможностей из-за алкоголя. Как бы то ни было, последние годы артистка провела в одиночестве в своей квартире. Однажды пережила попытку ограбления, когда воры нанесли ей травму шеи, оставив до конца жизни мучиться с астмой.

Никищихина сменила квартиру на комнату в коммуналке, ведь соседями веселее и не так страшно, и перестала есть твердую пищу по настоянию врача. Что сподвигло ее взять в руки яблоко в злосчастный день 28 ноября, неизвестно. «Чародейка» Никищихина умерла от асфиксии, подавившись.