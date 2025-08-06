Меню
Киноафиша Статьи Умерла… а потом вернулась? В какой части «Пилы» Аманда Янг действительно погибает — загадка похлеще любой ловушки

6 августа 2025 08:56
Нелинейное повествование всех запутало.

Если бы проводился конкурс на самого запоминающегося персонажа «Пилы» после Джона Крамера, победу с отрывом бы забрала Аманда Янг. Та самая девушка, которая в первой части выбралась из легендарного «Медвежьего капкана» и осталась жива. С этого все и началось — выживание стало не концом, а началом новой главы.

Аманда превратилась в преданную ученицу Пилы и, по сути, его преемницу. Холодная, безэмоциональная и предельно жестокая — она быстро вошла в число самых пугающих фигур франшизы. Зрители до сих пор спорят: она — жертва манипуляций или истинная соратница Джона?

Повестование в фильмах нелинейное, поэтому многие до сих пор не поняли, в какой именно части умирает Аманда.

Финальная точка

В третьей части арка Аманды достигает пика: она уже не просто исполнительница воли Крамера, а самостоятельный палач с искаженной философией.

Умирающий Джон устраивает ей испытание: выяснить, достойна ли она продолжить его дело. Аманда должна была сотрудничать с доктором Линн Денлон, которая поддерживала жизнь Крамера. Но Янг теряет контроль — на фоне стресса, ревности и эмоционального срыва.

Ошибочно решив, что Джон влюблен в Линн, Аманда отказывается снимать с нее смертельный ошейник и в порыве ярости ранит Линн в живот. В этот момент появляется муж Линн — Джефф. Он мгновенно стреляет в Аманду, пуля попадает ей в шею. Она погибает на месте.

Почему же все запутались? Потому что в четвертой части Аманда… снова появляется. И не только мельком. Все дело в том, что события «Пилы 3» и «Пилы 4» происходят одновременно. А в пятой части Аманда возвращается уже как флешбек — фантом из прошлого. В общем, получилось сложно и запутанно.

Чтобы разобраться в сюжете, нужно смотреть все части франшизы в особом порядке. Ведь Аманда появляется еще и в последней десятой части. Мы писали, как смотреть «Пилу», если хотите идти по сюжетной хронологии, а не по прокатному календарю. А еще у нас есть топ самых страшных масок из фильмов ужасов — однажды увидев, забыть невозможно.

Фото: Кадры из фильма «Пила 3» (2006)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
