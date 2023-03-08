Умереть не встать: за что отсидели в тюрьме участники «Дома-2» разных лет

19 лет в эфире и 5500 серий: «Дом-2» самое длительное реалити-шоу российского телевидения. Его участники на проекте и за его пределами находят и теряют любовь, наживают врагов, а еще — попадают в тюрьму.

Слава Попов на телестройке не задержался. Вернувшись в родной Сыктывкар, он планировал продолжить учебу в вузе, но летом 2006 года его задержали с крупной партией запрещенных веществ. Молодой человек получил 6,5 лет колонии.

С наркотиками связана история и другого участника проекта — эксцентричного Михаила Подорова. Он часто скандалил с девушкой Надеждой Скороходовой и много говорил о необходимости разбогатеть. В 2010 году его задержали при попытке продать 1 кг какого-то порошка и 1000 подозрительных таблеток. Бывший участник шоу получил 16 лет.

Сергей Сичкар после ухода за периметр занялся реализацией угнанных авто, за что его приговорили к 3 годам тюрьмы. Анастасия Дашко взялась «торговать» стройматериалами: брала предоплату с клиентов, а товар не поставляла. После года в СИЗО и выплаты компенсации в 2,5 млн рублей с криминальным миром девушка больше не связывается.