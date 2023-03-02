Умереть не встать: посмотрите, как сейчас выглядит дочь Че Гевары

Алейде Геваре Марч было всего 6 лет, когда ее отца убили в Боливии. Несмотря на это, она сохранила множество воспоминаний о великом отце. Например, как он присылал почтовые открытки с придуманными историями и собственноручными рисунками. Чем занимается старшая наследница Че?

Алейда Гевара — дочь от революционерки Алейды Марч. Всего детей было четверо. Она врач-педиатр, специализирующийся на аллергии. Алейда-младшая разделяет взгляды отца и помогает бедным. На Кубе она руководит двумя домами для детей-инвалидов и еще двумя — для детей-беженцев. Также она как медик помогала населению восточной Кубы преодолеть последствия наводнения.

Взгляды — это, пожалуй, единственное, что объединяет Алейду Гевару с ее знаменитым отцом. Черты великого революционера в 62-летней женщине разглядеть сложно.