Умер всеми забытый: как самый скромный из «джентльменов» из звезды стал отшельником

Раднэр Муратов известен массовому зрителю по десяткам работ, но самой популярной его ролью стал Василий Алибабаевич в «Джентльменах удачи». Артист стал одним из главных звезд эпизодов в советском кино, но в конце 80-х неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, у Муратова прогрессировала болезнь Альцгеймера. До последнего он выходил на театральную сцену, но в последний раз появился в постановке «Крейцерова соната» в 1987 году. После этого он уже не мог запомнить свои слова и оставил профессию.

С того времени Муратов остался практически один. Он два раза был в разводе, а единственный сын и друзья не могли каждый день навещать артиста. Его состояние значительно ухудшалось, и он нередко терялся и не мог найти дорогу домой. Усугубляла ситуацию зависимость от скачек, на которую он тратил все свои деньги.

Скончался же звезда экрана в зимой 2004 года. Он в очередной раз потерялся и оказался в больнице, где у артиста случился инсульт. И врачи не смогли спасти 76-летнего артиста.