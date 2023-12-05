Умер в доме престарелых при живых детях: родные Куравлева не жалеют о своем решении

Известный советский артист Леонид Куравлев ушел из жизни в 2022 году в возрасте 85 лет. Тогда поклонники звезды СССР негодовали, что он провел последние дни в доме престарелых в окружении чужих людей, хотя у него имелись родные дети.

Наследник актера только сейчас решил объяснить сложившуюся ситуацию. По словам Василия Куравлева, его отца сильно подкосила смерть супруги в 2012 году. Пара прожила вместе 50 лет, и артист не видел будущего без жены. Он превратился в затворника, терпеливо ожидающего собственной кончины.

Куравлев отказывался общаться даже с детьми: иногда он делал вид, что спит, когда дочь приходила в гости. Кроме того, пожилому актеру было сложно выбираться на улицу без посторонней помощи. Поэтому его наследники и приняли решение о переводе отца в специализированное учреждение в 2021 году.