«Умер у нас на руках»: Волочкова раскрыла детали семейной трагедии

Анастасия Волочкова всегда предельно откровенна с поклонниками. В многочисленных интервью она не раз рассказывала о своей жизни, поэтому казалось, что фанаты знают о балерине все. Но выяснилось, что долгие годы прима Большого театра скрывала от публики семейную трагедию.

Когда знаменитости было 29 лет, она понесла большую утрату. Из жизни ушел любимый кот танцовщицы. Маркиза знаменитости подарил отец, когда она была 10-летней девочкой.

Волочкова обожала домашнего питомца, который прожил в семье 19 лет. И, когда стало понятно, что дни кота сочтены, артистка приехала, чтобы попрощаться с ним.

«Он умер у нас на руках», — призналась знаменитость в беседе с порталом BLITZ+.

Танцовщица добавила, что сейчас в ее доме живет красавец Риччи, золотистая британская шиншила. До этого у звезды был белый кот, но его, как отметила артистка, отравили соседи.