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Киноафиша Статьи Умер презираемым: Меньшов выдал горькую правду о Гайдае

Умер презираемым: Меньшов выдал горькую правду о Гайдае

31 июля 2022 15:04
Умер презираемым: Меньшов выдал горькую правду о Гайдае

Таких откровений никто не ожидал.

Не только на долю Владимира Меньшова выпало пережить презрение киносообщества СССР — с тем же несчастьем столкнулся и Леонид Гайдай. Это для простых зрителей он был гением и почитаемым режиссером — коллеги и критики то и дело обвиняли его в дурновкусии. О творениях Леонида Иовича говорили с брезгливостью как о кино, не заслуживающего статуса «искусство».

«Кинематографическая среда просто терпеть его не могла. И в таком положении он умер. Он не был признан этими людьми…» — вспоминал Меньшов в интервью изданию Story.

Хотя это наверняка было нелегко, Гайдай не обращал внимания на презрение и не сворачивал с намеченного пути. Владимир Валентинович отметил, что постановщик был человеком скромным, не выносящим лести.

Еще одной причиной возможного разлада с коллегами могла стать и нелюдимость режиссера: по словам Меньшова, он был закрытым человеком, у которого, кажется, не было близких друзей.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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