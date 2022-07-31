Умер презираемым: Меньшов выдал горькую правду о Гайдае

Не только на долю Владимира Меньшова выпало пережить презрение киносообщества СССР — с тем же несчастьем столкнулся и Леонид Гайдай. Это для простых зрителей он был гением и почитаемым режиссером — коллеги и критики то и дело обвиняли его в дурновкусии. О творениях Леонида Иовича говорили с брезгливостью как о кино, не заслуживающего статуса «искусство».

«Кинематографическая среда просто терпеть его не могла. И в таком положении он умер. Он не был признан этими людьми…» — вспоминал Меньшов в интервью изданию Story .

Хотя это наверняка было нелегко, Гайдай не обращал внимания на презрение и не сворачивал с намеченного пути. Владимир Валентинович отметил, что постановщик был человеком скромным, не выносящим лести.

Еще одной причиной возможного разлада с коллегами могла стать и нелюдимость режиссера: по словам Меньшова, он был закрытым человеком, у которого, кажется, не было близких друзей.