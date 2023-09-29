Умер после приема ванны: как выглядел самый грязный мужчина в последние дни жизни

Детей с первых лет жизни учат тому, как важно чистить зубы, стирать одежду, стричь ногти, мыться. Многие малыши бунтуют против наказов родителей. Однако у некоторых протест против мытья длится всю жизнь. Иранец по кличке Аму Хаджи отказался от водных процедур на шесть десятилетий и умер после принятия ванны.

Уроженец провинции Фарс жил в лачуге из шлакоблоков. Покрытый сажей с ног до головы, он избегал воды и мыла. Односельчане рассказывали, что у героя в далеком прошлом случилось серьезное потрясение, из-за которого он полностью отказался от гигиены на всю оставшуюся жизнь.

Аму Хаджи жил вдали от людей, питался сбитыми на дороге животными, курил трубку, напичканную экскрементами зверей. За несколько месяцев до смерти 94-летнего мужчину все же уговорили помыться, после чего он заболел неизвестной болезнью и скончался.