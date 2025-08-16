Меню
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

16 августа 2025 15:42
К гробу артиста даже не подпускали коллег.

В квартире на Большой Бронной было пусто: жена на гастролях, дочь на даче. Никого рядом. Вечером Анатолий Папанов должен был вылететь в Ригу к труппе Театра Сатиры. Не успел.

Лёд вместо воды

5 августа 1987-го. Москва — жара и отключённая горячая вода. Папанов вернулся со съёмок «Холодного лета 53-го». Последняя роль — заключённый, который мечтал жить и работать. В фильме звучит фраза: «Хочется ещё пожить, поработать». Она станет его собственной эпитафией.

Он зашёл в душ, встал под ледяной поток. Он привык к моржеванию, не боялся холода, но сердце — не сталь. Удар, мгновение — и народного артиста СССР не стало.

Один против судьбы

Когда зять перелез через балкон, Папанов уже лежал в холодной воде. Врачи позже скажут: можно было спасти, но рядом слишком долго не было ни души.

Театр пошёл дальше

Гастроли в Риге никто не отменил. Худрук Валентин Плучек не вернулся. Труппы, коллег, друзей на похоронах почти не было. Гроб поставили не в зрительном зале, а в фойе. Для звезды сцены — унижение. Для семьи — боль на всю жизнь.

Пропавшие деньги

9000 рублей, гонорар за последнюю роль, исчезли из квартиры. Из-за этого еще долгое время шли споры, а не ушел ли Папанов из жизни из-за ограбления.

Очередь до «Пушкинской»

Но зрители попрощаться с любимым актером пришли, толпа тянулась до метро. Они помнили голос Волка из «Ну, погоди!», его Копалыча, его героя в «Бриллиантовой руке», казалось, что человеческой веренице нет конца и края.

Символическая связка

Через несколько дней в Риге упадёт Андрей Миронов. На сцене, перед залом, прямо во время спектакля, нн умрёт 16 августа — через неделю после Папанова. Две смерти, две легенды и звезды «Бриллиантовой руки», два удара подряд. Для страны это было потрясение.

Папанов был суровый и закрытый, дружбу с коллегами почти не водил. Пил, но бросил, 42 года прожил с одной женщиной, Надеждой Каратаевой. Никаких скандалов, никаких измен. Он прошёл войну, играл до последнего, и умер в одиночестве.

«Одна из лучших комедий в истории»: Анатолия Папанова обожают даже на Западе — целых 4 фильма на IMDb оценили на 8+.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
