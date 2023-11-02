Умер молодым: как выглядел сын Певцова, который успел сняться в кино

На долю Дмитрия Певцова выпало страшное испытание. Музыкант потерял сына, которого поначалу отказывался признавать родным.

Даниила родила однокурсница артиста Лариса Блажко. Поначалу певец не поверил, что ребенок от него. Несколько лет мальчик вместе с мамой прожил в Канаде. И лишь после их возвращения в Москву исполнитель дал отпрыску свою фамилию.

Певцов-младший мечтал о карьере в Голливуде и имел для этого все данные: и драматический талант, и яркую внешность. Он планомерно шел к своей цели и снялся в кино. Например, увидеть юношу можно в ленте «Ангел в сердце». Всего на его счету три проекта.

Умер Даниил совсем молодым: ему было всего 22 года. Ужасная трагедия случилась в разгар вечеринки. Юноша упал с балкона третьего этажа и получил серьезные травмы. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но спасти наследника артиста так и не смогли. Его сердце остановилось 3 сентября 2012 года.