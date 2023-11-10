Умер из-за «Семнадцати мгновений весны»: мурашки по коже от случившегося с советским актером

Лаврентий Масоха был рад приглашению в фильм Татьяны Лиозновой. Однако актер не знал, что съемки в ленте «17 мгновений весны», станут для него таким тяжким испытанием, что он их попросту не переживет.

Артисту досталась роль адъютанта Мюллера по фамилии Шольц. Он отлично вписался в образ, и все шло хорошо до одного момента. Казалось бы, простая сцена никак давалась знаменитости.

По сюжету персонаж Масохи заходил в кабинет и сообщал: "«Группенфюрер, штандартенфюрер Штирлиц прибыл». Но Лаврентий Емельянович никак не мог выговорить сложные немецкие слова, которые, как выяснилось позднее, вполне годились для скороговорки.

Снимали дубль за дублем, но пленка тратилась напрасно — четкого произношения у актера не получалось. Это начало злить требовательного режиссера. Лиознова бросилась на лицедея с обвинениями, упрекая его в том, что он, будучи «опытным артистом», не может справиться с элементарной задачей.

Ситуацию Масоха принял близко к сердцу. После съемок в расстроенных чувствах он пошел в ресторан. Выпил 50 грамм водки и умер прямо за столом.