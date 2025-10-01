Меню
«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку

1 октября 2025 07:29
Возможно, этого демонического айдола мы вскоре еще увидим. Но уже в другом амплуа.

В мультфильме «Кейпоп-охотницы на демонов» Джину — лидер демонического бойз-бэнда Saja Boys — начинал как антагонист. Но к финалу успел стать одним из самых трагичных и неоднозначных персонажей.

Маскируясь под айдола, он должен был красть души фанатов для Гви-Ма... Однако его планы нарушила искренняя связь с Руми — лидершей группы HUNTR/X.

Общаясь с ней, он умалчивал о своём прошлом, не решаясь показаться ей монстром. Но что же на самом деле случилось с Джину, погиб ли он в финале и есть ли у него шанс на возвращение?

Как Джину стал демоном: цена за славу

Путь Джину к демонической сущности был продиктован отчаянием. Он вырос в бедности и, желая выбраться из нищеты, заключил сделку с Гви-Ма. Ценой могущества и роскошной жизни стал разрыв с семьёй — он оставил мать и сестру, так и не простив себе этого предательства.

Финал: жертва ради искупления

В решающей битве с Гви-Ма Джину совершает переломный поступок — он жертвует собой, чтобы Руми могла победить и спасти мир. Отдав свою жизнь, он не просто помогает уничтожить главного антагониста, но и возвращает Руми её человечность.

Это был акт искупления. Ценой собственного существования Джину пытается исправить главную ошибку своей жизни — предательство семьи. Он окончательно перестаёт быть марионеткой и сам делает свой главный выбор.

Действительно ли Джину умер? Намёки на возвращение

Формально да, его душа была принесена в жертву. Однако актриса Арден Чо, озвучившая Руми, выразила надежду, что история героя на этом не закончится.

«Это же мультфильм, здесь возможна любая магия. Как верно подметил мой друг, Джину и так был демоном, то есть уже мёртвым.

Так что, можно сказать, он умер "ещё сильнее", но не исчез бесследно. Его жертва открывает путь для его возможного возвращения в новой форме», — поделилась своим видением Ро.

Учитывая, что Netflix почти сразу анонсировал работу над продолжением, у поклонников есть все основания надеяться, что этот раскаявшийся красавец-демон ещё получит шанс исправить прошлые ошибки и обрести, наконец, счастье.

Ранее мы писали: «Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ

Фото: Кадр из мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
