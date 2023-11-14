Уменьшилась в два раза: толстушка из КВН превратилась в секс-бомбу (фото)

На преображение у знаменитости ушло несколько лет.

Вся страна узнала имя Натальи Бочарниковой благодаря «Клубу веселых и находчивых». Девушка смешила зрителей в составе команды «СОК» и привлекала внимание не только своим чувством юмора, но и внешностью. А однажды решила полностью изменить свой облик.

Наталья, вес которой составлял 115 килограммов, села на специальную диету и заканчивала есть уже в 16:00. Это позволило ей похудеть в общей сложности на 52 килограмма.

Перемены во внешности принесли обновления в личную жизнь и карьеру Натальи. Она встретила своего будущего мужа, ушла из команды и теперь занимается ведением мероприятий и шоу.

Своими свежими снимками знаменитость делится в социальных сетях, где на нее подписаны больше 100 тысяч человек со всего мира. Бочарникова регулярно публикует новые записи, которые неизменно собирают хвалебные отзывы. По мнению публики, Наталья прекрасно выглядит, поэтому ее смело можно назвать одной из самых привлекательных знаменитостей страны.