Уменьшил важный орган: оказывается, внешность Шаляпина давно претерпела серьезные изменения

Прохор Шаляпин никогда не скрывал, что тщательно следит за своей внешностью. Он регулярно посещает косметологов, и редкий день у него походит без уходовой косметики. При этом, как оказалось, эти процедуры не давали Шаляпину должного результата.

Так, долгие годы артист был недоволен своим носом. Музыканту не нравилось, как он выглядит, однако он не решался на серьезные меры и предпочитал игнорировать проблему. Но однажды он пообщался со своей близкой подругой, которая накануне сама прошла через подобную операцию. И именно она убедила звезду экрана отправиться под нож хирурга.

«Я, признаюсь, нос немножко уменьшал в свое время», — цитирует слова Шаляпина «Московский комсомолец».

Сейчас артист доволен своей внешностью. Он ограничивается лишь кремами и витаминами и не планирует вновь обращаться за помощью к хирургам.