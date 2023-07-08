Умели в СССР отдыхать: сейчас не каждый позволит себе отпуск, как у Василия из фильма «Любовь и голуби»

Лирическая комедия «Любовь и голуби» оказалась в кинотеатрах в середине 80-х. И для советских граждан поездка Василия Кузякина на отдых казалась привычным делом, однако далеко не все современные зрители могут позволить себе подобный отдых.

Так, в отпуск Кузякин, в исполнении Александра Михайлова, отправляется на Черное море в грузинский Батуми. Именно там он купается и знакомится с Раисой Захаровной, которую играет Людмила Гурченко. Однако лечение герои проходят уже не на грузинском курорте. Ради тренажеров они отправляются в Цандеровский институт механотерапии, который находится в Ессентуках.

Таким образом, чтобы повторить приключение Василия Кузякина, нужно отправиться сначала на Черное море, а после проехать сотни километров на другую часть гор Кавказа. И такое путешествие в современных реалиях точно не будет дешевым.