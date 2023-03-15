Умеет считать деньги: вот какой знак Зодиака чаще всего выбирает финансовую профессию

Стремление к материальному достатку свойственно многим людям, но не каждому дано обрести его на самом деле. Что тому виной - отсутствие необходимых навыков, качеств и черт характера? Астрологи убеждены, что умение зарабатывать деньги от рождения присуще представителям определенного знака. Сами звезды предначертали им богатство и материальную независимость. Рассказываем, о каком знаке идет речь и что помогает ему добиться поставленной цели.

Близнецы

По мнению астрологов, самым удачливым знаком в финансовом плане считаются Близнецы. При должном желании, упорстве и благоприятном стечении обстоятельств они способны достичь невообразимых успехов в карьере, в том числе в собственном бизнесе. Потенциал этого воздушного знака поистине неисчерпаем.

Все дело в том, что Близнецы смотрят на мир под особым углом, видят перспективные возможности там, где их не замечают остальные. Представители этого знака очень наблюдательны и предприимчивы, способны просчитывать ход событий наперед и выбирать для себя самый привлекательный вариант, ведь не привыкли довольствоваться малым.

У подопечных Меркурия есть все данные для того, чтобы начать хорошо зарабатывать - намного больше, чем все окружающие.

Острый и быстрый ум, многочисленные таланты, удивительное обаяние - все это помогает Близнецам подниматься вверх по карьерной лестнице и получать выгодные предложения, даже не прикладывая к тому усилий.

Тяга к деньгам у Близнецов в крови. Этот знак любит жить красиво и на широкую ногу, финансы дают ему ощущение свободы - того, что имеет для него наибольшую ценность. Ведь только будучи материально независимым, Близнец сможет исполнить все свои капризы и удовлетворить потребности любимых людей - ему также нравится выступать в роли волшебника.

Наибольшего успеха представители воздушной стихии добиваются в сферах, где можно сполна реализовать свой творческий потенциал, где важно креативное мышление, нестандартный подход и харизма.

Искусство, журналистика, туризм - вот только несколько областей, в которых Близнецам совершенно точно не будет равных и где они добьются успеха.

Интересно, что, в отличие от некоторых соседей по гороскопу, уроженцы этого знака ничуть не меняются с появлением в их жизни “больших денег”.

Они остаются такими же легкими в общении, открытыми и отзывчивыми людьми. Единственное, что способно оттолкнуть их - открытая или тайная зависть. В этом случае они постараются прекратить общение с завистником.