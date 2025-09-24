Меню
24 сентября 2025 19:05
«Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м

Лента по сей день обожаема публикой. Шукшин снял шедевр.

В 1974 году на экраны вышел фильм, который по всем законам советского кино должен был тихо кануть в небытие. Главный герой «Калины красной» — вор-рецидивист, мрачная деревенская жизнь без прикрас, никакой идеологии о «светлом будущем».

Госкино хваталось за сердце и требовало вырезать целые сцены, Шукшин отстаивал ленту ценой здоровья. Но народ сделал своё — «Калина красная» стала лидером проката, собрав 62,5 миллиона зрителей.

Шукшин в одиночку разорвал систему. Он был «абсолютным автором»: написал повесть, превратил её в сценарий, сам снял фильм и сыграл главную роль.

И этим подписал себе приговор — чиновники требовали уничтожить картину. Легенда гласит, что её спас Брежнев, расплакавшийся на даче после просмотра, после уже никто не перечил. Правда это или нет, уже не важно. Важно другое: фильм вышел и стал символом правды в эпоху всеобщей фальши.

Егор Прокудин — не герой соцреализма, а человек с поломанной судьбой. Он ищет «праздник души» и не находит его. Он рвётся к свету, но погибает в тени. Этот финал разорвал сердца миллионов — потому что каждый видел в нём соседа, брата, себя самого.

«Калина красная» — полна колких, мудрых и смешных цитаты. Мы собрали самые шедевральные из них специально для вас. К слову, вы знали, что после «Калины красной» воры пришли в бешенство: угрожали в письмах, дошло до жуткого преступления

Фото: Кадры из фильма «Калина красная» (1973)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
