Умалчивали не один год: последние слова Веры Глаголевой предали огласке

Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году после продолжительной борьбы со страшным онкологическим диагнозом. Артистка предчувствовала свой скорый уход, а потому вышла на откровенный разговор с близкой подругой Валерией Гущиной.

Подробности той беседы директор Гильдии актеров кино России скрывала не один год, однако теперь она нарушила молчание и предала огласке последние слова Глаголевой. Гущина призналась, что ныне покойная актриса позвонила ей за несколько дней до своей смерти. Состояние у нее, по словам Валерии Александровны, было плачевным, а интонация — прощальной.

Знаменитость сравнила свою подругу с натянутой струной, подметив, что та была слаба как никогда. Единственное, что могла произнести Глаголева, было: «Ну вот, ну вот».