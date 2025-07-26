Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера

Никто не рассчитывал на успех культовой драмы — даже ее ведущая актриса.

Сейчас Квентин Тарантино считается одним из лучших режиссеров в истории кино, каждый из девяти фильмов которого в итоге стал настоящим хитом — однако поначалу в режиссера-самоучку не верили даже его коллеги по съемочной площадке.

Сначала досконально изучив чуть ли не все фильмы мира во время работы в магазине видеопроката, Тарантино начал копить на съемки своего первого режиссерского проекта «Бешеные псы», зарабатывая на продаже сценариев другим режиссерам.

В итоге «Бешеные псы» окупились и даже позволили Тарантино почти сразу приступить к «Криминальному чтиву» — в какой-то момент, правда, от съемок в фильме почти отказалась даже Ума Турман.

Ума Турман не верила в успех «Криминального чтива»

Хотя впоследствии образ актрисы в роли Мии Уоллес стал культовым, сама Турман была далеко не единственной кандидаткой на роль, получив ее только после того, как от участия в фильме отказались другие актрисы.

Несмотря на это, Турман все же была уверена, что зря согласилась — просто потому, что по тем временам Тарантино еще не был так известен, а фильм, учитывая специфику его сюжета, мог легко провалиться.

Как призналась актриса в одном из недавних интервью, в 1994 году Тарантино никто не считал многообещающим режиссером авторского кино, которого буквально спустя несколько лет все начнут боготворить.

Турман также добавила, что после выхода «Криминального чтива» никто не мог поверить в то, что она сомневалась насчет роли — сейчас актриса и сама с трудом в это верит.

«Криминальное чтиво» принесло Уме Турман ее (пока) единственную номинацию на «Оскар»

Как и в случае с ее коллегой по съемочной площадке Джоном Траволтой, номинация на премию стала для Турман неожиданностью, хотя сам фильм до этого не раз признавали современным шедевром.

Из 7 номинаций «Криминальное чтиво» в итоге выиграло в одной, забрав статуэтку за лучший оригинальный сценарий.

Кстати, фанаты фильма долгое время пытались понять суть названия, но вскрывшаяся правда об этом кого-то может неприятно удивить — о том, что за «Криминальное чтиво» Тарантино имел в виду, можно почитать здесь.