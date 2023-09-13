Улыбка один в один: ахнете, увидев старшую сестру самой красивой женщины в мире

Джулия Робертс прославилась еще в 1990-х. С тех пор она каждый день доказывает, что является не только талантливой актрисой и одной из самых высокооплачиваемых голливудских звезд, но и настоящей красавицей. Ее неоднократно признавали наиболее привлекательной женщиной в мире.

При этом красоту Робертс сложно назвать стандартной. Отличительной деталью является широкая улыбка, которая буквально обезоруживает с экранов. Как выяснилось, этой чертой обладает и старшая сестра звезды «Сбежавшей невесты».

Сейчас хорошо известен ее брат Эрик Робертс, который тоже стал актером. Но куда ближе экранная красотка всегда была к Лизе. Когда Джулии было всего 18 лет, она приняла решение переехать в Нью-Йорк. К тому времени ее старшая сестра уже училась там и с радостью согласилась приютить у себя родственницу.

За это теплое отношение Робертс благодарна ей до сих пор. Лиза реализовалась в качестве продюсера, поработав над некоторыми картинами. Теперь сестры предпочитают жить неподалеку друг от друга, поэтому приобрели квартиры в одном здании. Они нечасто вместе выходят в свет, зато на этих редких снимках с радостью демонстрируют похожие фирменные улыбки.