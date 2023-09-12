Улыбка как у Жанны: на дочь сестры Фриске любо-дорого смотреть (фото)

Наталья Фриске ведет типичный «мамский» блог. Маленькая дочь знаменитости с необычным именем Луна стала звездой социальных сетей. Кроха растет не по дням, а по часам, восхищая народ.

На странице сестры ныне покойной Жанны Фриске появилось новое видео с наследницей, снятое во время прогулки. Девочка уверенно шагает и лучезарно улыбается в камеру. Поклонники признались, что на племянницу экс-солистки группы «Блестящие» любо-дорого смотреть.

Одни обратили внимание на поразительное сходство Луны с тетей, с которой ей уже не суждено познакомиться. Другие отметили жизнелюбие очаровательной малышки, в улыбке которой так легко узнать Жанну.