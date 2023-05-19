Улыбка Джонни Деппа довела фанатов до истерики: посмотрите, в чем причина

Недавно Джонни Депп блистал на красной дорожке Каннского фестиваля. Голливудский секс-символ впервые появился на публике после скандального развода с Эмбер Херд.

Внешний вид располневшего Джонни не на шутку взбудоражил общественность. Но это еще далеко не самое страшное. Особого внимания была удостоена улыбка Деппа, в частности желтые гнилые зубы кинозвезды. Видимо, Джонни не поклонник виниров, которые так популярны у представителей шоу-бизнеса.

Ужаснувшиеся фанаты предположили, что «антиголливудская» улыбка актера — это «заслуга» алкоголя и запрещенных веществ. Джонни является фанатом красного вина, без которого не может жить. Также артист дымит как паровоз еще со школьных лет.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на улыбку Деппа, но равнодушных не осталось: «Может, у человека фобия на стоматолога», «Не зря же он 20 лет играл капитана Воробья. Пираты не чистят зубы», «С такими деньгами... и ходить с гнильем во рту. Эх, Джонни», «Зубы как у шахтера». Теперь Джонни — ходячее напоминание о регулярной чистке зубов.