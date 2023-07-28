Улыбка до ушей: неожиданный подарок от детей ввел Кабаеву в ступор

Бывшая художественная гимнастка Алина Кабаева посетила сборы юных спортсменок в Луганске. Девочки радушно встретили многократную олимпийскую чемпионку. Для каждой юной гимнастки Алина является кумиром и образцом для подражания, поэтому они подготовили для нее особенный подарок.

Встретив Кабаеву, девочки стали по очереди читать стихотворение о гимнастке, которая преодолевает все трудности и идет к своей цели, несмотря ни на что. Каждая маленькая девочка, которая выходит на гимнастические маты, мечтает стать такой, как Алина Кабаева.

Начинающие спортивные звездочки приложили все усилия, чтобы показать, как много для них значит ее пример. Спортсменка была так расстроена, что не могла подобрать слова благодарности. Она только растерянно смотрела на маленьких гимнасток, улыбалась изо всех сил и хихикала от умиления.