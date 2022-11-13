Улыбчивый красавчик с грустными глазами: как сейчас выглядит мальчик из «детдома», отвергнутый Будиной

Публика долго обсуждала, как известная актриса Ольга Будина якобы сначала усыновила мальчика Сашу из детдома, а потом отказалась от ребенка. Правда, сама звезда «Таежной границы» заявляет, что все слухи – ложь.

Будина поведала, что Саша никогда не жил в детдоме, и у него есть мама и папа, не лишенные родительских прав. На один месяц своей жизни мальчик попал в приют, где его под патронаж взяла Будина.

Правда, Саша вел себя не лучшим образом, постоянно обманывая актрису, поэтому постепенно их общение сошло на нет.

Сегодня Александр уже давно совершеннолетний. Молодой человек не держит зла на свою покровительницу. Парень ведет активный образ жизни и работает на Адыгейском комбикормовом заводе.