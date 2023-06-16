Улыбается из последних сил: это фото Фриске было сделано незадолго до ее смерти

Жизнь Жанны Фриске оборвалась, когда ей было всего 40. С тех пор прошло восемь лет, и каждую годовщину поклонники и близкие вспоминают любимую артистку.

Экс-солистка «Блестящих» не смогла побороть глиобластому — наиболее агрессивную разновидность рака мозга. Узнав о страшном диагнозе, знаменитость пропала с радаров. Она перестала выступать и давать интервью. Певица улетела в США, чтобы пройти лечение, но результатов оно не принесло.

Поскольку Фриске перестала бывать на публике, фанатам оставалось лишь гадать, как она выглядела незадолго до своей смерти. Однако младшая сестра звезды Наталья поделилась одним из последних совместных кадров с исполнительницей.

На снимке Жанна улыбается из последних сил, но страшный недуг еще не успел изменить ее до неузнаваемости. Впоследствии артистка сильно поправилась и была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.