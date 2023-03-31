Улучшенная версия Тори Карасевой: обомлеете, на ком женился Рассел из «Дома-2»

Руслан Проскуров по прозвищу Рассел считается одним из самых ярких участников шоу «Дом-2» за всю его историю. За скандальными лав-стори парня следила вся страна, но в конце концов Проскуров остепенился и сделал свой окончательный выбор.

Избранницей Рассела стала участница проекта Оксана Чебан, с которой он был знаком еще с юных лет. Они поженились несколько лет назад втайне от широкой общественности, а в 2017 году в их семье появилась дочка Есения. Позже у них родилась еще одна девочка. Чета не разглашает никаких подробностей о своей жизни.

Пользователи Сети обратили внимание, что Чебан поразительно похожа на экс-пассию Руслана Викторию Карасеву, только является ее улучшенной версией. У нее такие же длинные черные волосы, карие глаза и похожий тип лица. Но Оксана выглядит куда более естественно и привлекательно, чем бывшая Проскурова.

Роман Рассела и эпатажной Тори Карасевой был страстным и бурным. Они даже планировали пожениться, но в итоге расстались. Что касается Виктории, то в ее жизни не все так гладко. Несколько лет назад девушка повредила пищевод кусочком раковины моллюска и едва не умерла. Сегодня Карасева ведет закрытый образ жизни, о ней почти ничего не известно.