Улучшенная версия Соседова: на усатого брата критика любо-дорого смотреть (фото)

Владимир Соседов — старший брат известного телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова. Он живет спокойной жизнью по сравнению с братом.

Владимир получил образование инженера, но занимается продажей сантехники. У него крепкая семья, уже более сорока лет он рядом с любимой женой, с которой воспитал двоих детей и вместе радуется растущим внукам.

Владимир редко рассказывает о своей родственной связи с Сергеем. Он предпочитает держать свою жизнь вдали от журналистов и не любит, когда его расспрашивают о родственнике. Братья редко видятся, у них разные интересы и увлечения. Однако их объединяет любовь и забота о маме.

Владимир, в отличие от брата, не стремится к славе и признанию, а предпочитает простые радости семейной жизни. Он строит карьеру в менеджменте, что показывает его практичность и ответственность.