Улучшенная версия отца: как сейчас выглядит дочь погибшего в 40 лет звезды «Форсажа»

Пол Уокер стал отцом в 1998 году: на свет появилась его дочь Мидоу Рейн. Несмотря на то, что с матерью девочки Ребеккой Сотерос артист уже давно не жил вместе, он продолжал поддерживать теплые отношения с дочерью. В итоге Мидоу, которая в ближайшее время отметит 24-летие, выросла копией отца.

Как отмечают в социальных сетях подписчики Мидоу, она выглядит так же, как Пол Уокер. Многочисленные поклонники осыпают знаменитость комплиментами и регулярно вспоминают про ее прославленного папу.

«Как же ты похожа на папу», «У тебя такие же глаза, как у Пола, сразу видно — папина дочка», — пишут фанаты.

При этом звезда социальных сетей решила не посвящать свою жизнь актерской профессии. Она занимается модельным бизнесом и руководит благотворительным фондом имени Пола Уокера. В рамках компании она старается помогать природе и продолжает дело самого артиста, который заботился об окружающей среде и был защитником экологии.