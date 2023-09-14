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Улучшенная версия Алисы Тепляковой: русский мальчик уже в 6 лет ставил маты гроссмейстерам

14 сентября 2023 15:45
Улучшенная версия Алисы Тепляковой: русский мальчик уже в 6 лет ставил маты гроссмейстерам

Школьнику прочат большое будущее.

История самой юной студентки МГУ Алисы Тепляковой вызывала множество споров. Все больше россиян со скепсисом относятся к тому, чтобы делать из детей вундеркиндов. Юный гроссмейстер Миша Гурышов прославился на всю страну в шесть лет, однако родители мальчика уверяют: никто не заставляет его заниматься — ребенок сам тянется к знаниям.

Мама Анна рассказывает, что ее сын с первых лет отличался усидчивостью и рассудительностью. Уже в три года малыш с легкостью выучил все буквы и в цифры, а в четыре впервые пришел в шахматную секцию. Спустя два года талантливый мальчик представил Россию на чемпионате мира по шахматам.

При всем серьезном отношении к спорту Миша остается обыкновенным ребенком. Мальчик любит смотреть мультфильмы, собирает конструкторы, но больше всего на свете он обожает решать хитроумные шахматные задачки. В свои 11 герой все еще предан любимому делу и продолжает участвовать в соревнованиях и турнирах, сообщает АиФ.

Улучшенная версия Алисы Тепляковой: русский мальчик уже в 6 лет ставил маты гроссмейстерам
Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Док-ток», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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