Улучшенная версия Алисы Тепляковой: русский мальчик уже в 6 лет ставил маты гроссмейстерам

История самой юной студентки МГУ Алисы Тепляковой вызывала множество споров. Все больше россиян со скепсисом относятся к тому, чтобы делать из детей вундеркиндов. Юный гроссмейстер Миша Гурышов прославился на всю страну в шесть лет, однако родители мальчика уверяют: никто не заставляет его заниматься — ребенок сам тянется к знаниям.

Мама Анна рассказывает, что ее сын с первых лет отличался усидчивостью и рассудительностью. Уже в три года малыш с легкостью выучил все буквы и в цифры, а в четыре впервые пришел в шахматную секцию. Спустя два года талантливый мальчик представил Россию на чемпионате мира по шахматам.

При всем серьезном отношении к спорту Миша остается обыкновенным ребенком. Мальчик любит смотреть мультфильмы, собирает конструкторы, но больше всего на свете он обожает решать хитроумные шахматные задачки. В свои 11 герой все еще предан любимому делу и продолжает участвовать в соревнованиях и турнирах, сообщает АиФ.