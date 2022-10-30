Уложил на лопатки принца Уильяма, но не женился: как выглядит первая любовь Кейт Миддлтон

Уже много лет Кейт Миддлтон счастлива в браке с принцем Уильямом, пара воспитывает троих детей, а СМИ то и дело судачат об очередной беременности новой принцессы Уэльской. Однако Уильям не был первой любовью Кейт.

Кейт Миддлтон и Виллем Маркс начали встречаться в 1996 году, когда девушка только поступила в колледж Мальборо.

Неизвестно, что послужило причиной расставания, но после разрыва бывшие возлюбленные остались друзьями и иногда проводили время вместе.

Сегодня Виллем работает репортером на канале CNBC. Счастлив мужчина и в личной жизни – в 2014 году он женился на итальянской телеведущей Джоанне Ботта. По слухам, Кейт отказалась принимать приглашение на торжество.