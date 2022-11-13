Укротила подполковника Карпова: вот как выглядит жена звезды «Глухаря»

Владислав Котлярский прославился ролью Карпова в «Глухаре». Артист выглядел настолько убедительно в этой роли, что зритель до сих пор признает в нем только подполковника. Котлярский считает, что стал заложником Карпова, что сыграло негативную роль в его личной жизни.

Карьера артиста складывалась непросто. После окончания театрального института актер долго время довольствовался незначительными ролями. Приглашение в сериал «Глухарь» стало для Котлярского судьбоносным. Изначально его персонажу уделялось куда меньше экранного времени, однако герой заинтересовал телезрителей своим неоднозначным образом. А уже потом Карпов стал автономной сериальной фигурой. Слава способствовала огромной популярности среди женщин. Поклонницы хотели видеть в Котлярском экранный образ, однако в реальной жизни актер был совсем другим.

В 2012 году звезда «Глухаря», наконец, встретил ту единственную. Его отношения с Викторией Болдыревой не были безоблачными, однако паре удалось достичь компромисса. Сегодня они уже давно женаты и воспитывают двух дочерей.