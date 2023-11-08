Укротила бабника: роман с этим актером Арнтгольц годами скрывала от публики

Татьяна Арнтгольц прежде активно открещивалась от отношений с коллегами по цеху. Однако недаром говорят, что любовь зла. Один из популярных актеров растопил сердце знаменитости, пережившей немало драм в личной жизни.

Марк Богатырев когда-то был истинным мачо и ловеласом. Артисту нравилось «познавать женщин». Однажды он пытался покинуть ряды бабников и стать примерным семьянином. Однако с сотрудницей авиакомпании Надеждой Толубеевой до ЗАГСа так и не дошел.

Встреча с яркой блондинкой на съемках «Наживки для ангела» стала для брутала судьбоносной. Вскоре между партнерами закрутился роман, который им удавалось годами скрывать от публики. Однако настал момент, когда правда все же вышла наружу.

Свою свадьбу звезды сыграли тайно. Зимой 2021 года у пары родился сын Данила, который еще больше сблизил возлюбленных.