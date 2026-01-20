«Украли» у СССР и чуть не выиграли «Оскар»: Голливуд снял фильм про русских женщин на войне – получился «пропагандистский стыд»

В оригинальной драме, при этом, была совсем другая война.

В разгар Второй мировой, когда США и СССР были союзниками, Голливуд пошел на беспрецедентный шаг: снял фильм о героизме советских женщин на войне. Картина «Три русские девушки» 1943 года стала почти прямым ремейком советской ленты «Фронтовые подруги» (1941), вплоть до использования одинаковой документальной хроники.

Сюжет, перенесённый на американский лад, рассказывал о медсестре Наташе (её сыграла киевлянка Анна Стэн), которая в сталинградском госпитале выхаживает сбитого канадского лётчика Джона (Кент Смит) и влюбляется в него, несмотря на помолвку с советским моряком.

Фильм сочетал фронтовую драму, романтическую линию и даже хоровое пение под балалайку, стараясь донести до американского зрителя реалии войны в СССР.

Картину, созданную как жест солидарности, в Штатах встретили тепло. Критики хвалили её за необычную для Голливуда «реалистичность» и даже номинировали на «Оскар» в 1945 году за лучшую музыку.

Но с началом холодной войны отношение к фильму резко изменилось – его списали в утиль как «пропагандистский стыд», пишут в Сети, и надолго вычеркнули из истории.

Американский ремейк советского фильма стал уникальным памятником короткой эпохи, когда Голливуд смотрел на русских не как на врагов, а как на героев общей борьбы, и был готов почти дословно пересказать их историю – и получить за это номинацию на главную кинопремию.

