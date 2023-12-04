Украли сюжет у СССР: фильм «День сурка» очень похож на эту советскую ленту

Картины вышли в прокат с разницей в пять лет.

Комедия «День сурка» стала одним из главных фильмов, посвященных теме времени. Лента до сих пор не теряет своей актуальности, а современные кинематографисты нередко цитируют ее в своем творчестве. Однако мало кто знает, что за годы до этого в СССР вышла картина с очень похожим сюжетом.

Так, в 1988 году состоялась премьера драмы «Зеркало для героя» Владимира Хотиненко. Сюжет ленты рассказывал о психолингвисте Сергее, который оказывается во временной петле в 1949 году. В одном и том же дне он проводит немало месяцев, что позволяет ему изменить отношение к жизни.

И советская картина, как уверяют внимательные зрители и эксперты, во многом похожа на голливудский хит. Оба героя сталкиваются с похожими проблемами, а выбраться из ловушки им удается лишь тогда, когда они изменились внутренне.

Однако ни Гарольд Рамис, ни другие создатели «Дня сурка» никогда не упоминали «Зеркало для героя». Советская картина прошла в прокате, не замеченная мировой публикой, но ее влияние на голливудский хит, как считают любители кино, неопровержимо.