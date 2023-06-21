Украл даже Шурика: некрасивый плагиат Гайдая уличили еще в СССР

Леонида Гайдая часто уличали в плагиате. Не так давно появилась версия, что его легендарное трио жуликов украдено из старого американского фильма. Но оказалось, что это еще цветочки. Шурик, по мнение еще советских зрителей, тоже отнюдь не оригинальный персонаж.

Герой Александра Демьяненко появился благодаря Иванушке-дурачку. На это намекает динамичная и почти сказочно-ироничная музыка, которая сопровождает Шурика. Особенно это заметно в сцене фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», где незадачливый герой никак не может попасть в автобус.

Персонаж, как и Иванушка, часто попадает в передряги, но умудряется выйти сухим из воды. Как правило, Шурику помогает чудо, хотя, казалось бы, ничто не предвещает успеха. В одном шаге от провала персонаж получает нежданную помощь и становится героем, одолевшем зло в лице Саахова, троицы жуликов и других злопыхателей.

Внешний вид Шурика тоже отсылает к Иванушке. Интеллигентное лицо Демьяненко «упростили», выкрасив его волосы в светлый оттенок и надев на него несуразные очки.