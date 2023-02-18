Украдет не одно девичье сердце: вот каким красавчиком растет сын Антона Батырева

Звезда «Скорой помощи» Антон Батырев никогда не славился своей преданностью одной женщине. Актер уже трижды был женат, что говорит о его любвеобильном характере. Однако ловелас покорил сердца россиянок другим интересным фактом. Мужчина является заботливым отцом и отдаёт свою любовь единственному сыну.

Мальчик родился во втором браке артиста, который был не очень продолжительным. Новоиспеченные родители назвали малыша Добрыней. Но ребёнок может удивить публику не только своим необычным именем.

Малыш часто появляется в социальных сетях своего отца, с которым он ходит на рыбалку, прогулку и просто проводит свободное время.

Пользователи уже заметили, что Добрыня унаследовал от привлекательного актера пронзительный взгляд, форму носа и даже изгиб губ. Внешность подрастающего красавца в будущем точно привлечёт внимание девушек и заинтересует режиссёров.