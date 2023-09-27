Укоротил хвост: Крутой публично указал скандальному Малахову на его место

Игорь Крутой известен своей тактичностью и спокойствием. Чтобы продюсер стал высказываться резко, его нужно сильно вывести из себя. Но, рассказывая об Андрее Малахове, композитор не стеснялся в выражениях.

Игорь Яковлевич опубликовал в Сети небольшой ролик, который знаменитости сняли к его дню рождения. В комедийном видео снялись Елена Машицкая и звезда балета Николай Цискаридзе. Засветился в этом фильме и скандально известный телеведущий Андрей Малахов.

У звезды ток-шоу роль совсем небольшая, но яркая — он сыграл пьющего матроса. Крутой написал в социальных сетях, что роли второго плана исполнили «даже не заслуженные артисты». Так продюсер высказался об Александре Винокурове и Андрее Малахове. Игорь Яковлевич также отметил, что такого статуса звезды не имеют как по субъективным, так и по объективным причинам.