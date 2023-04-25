Укажут на дверь: девушки этих 3 знаков Зодиака легко рвут отношения

Прежде чем расстаться с партнером, большинство людей долго и тщательно взвешивают все “за” и “против”, обращаются за советом к близким людям или психологам, изучают книги о проблемах в отношениях. Одним словом, они до последнего надеются реанимировать любовь и доверие в паре, а только потом, в самом крайнем случае, решаются поставить точку. Но есть и те, кто не станет откладывать дело в долгий ящик и порвет с бывшим при первом же удобном случае. Астрологи выяснили, что такие решительные дамы появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, кто же они.

Лев

Шутить с представительницами огненного знака и испытывать на прочность их нервы - опасно и чревато необратимыми последствиями. Львица - дама своенравная, палец в рот не клади, откусит всю руку. В отношениях ей свойственны резкость и импульсивность, ей не составит труда и поставить точку.

Когда Львица понимает, что партнер безвозвратно изменился, что прежнюю страсть уже не вернуть, она лучше бросит его, чем попытается склеить разбитую вазу.

Уроженки этого знака забывают своих бывших с поразительной легкостью, очень скоро они находят себе нового партнера и живут с ним припеваючи.

Скорпион

Железная леди - именно так можно коротко охарактеризовать женщину-Скорпиона. Никогда не догадаешься, что на самом деле происходит в ее душе, ведь на лице у нее застыло маской непроницаемое выражение. Даже если уроженке водной стихии больно и плохо, она никогда в этом не признается.

Предательство, измену, обман представительница этого знака не простит ни за что и никогда.

Жить рядом с человеком, который посмел ее унизить, дама-Скорпион также не сможет. Ей будет противно находиться с ним рядом даже минуту, поэтому она быстренько выпроводит обидчика за дверь.

Водолей

С женщиной-Водолеем никогда не понятно до конца, состоите ли вы в отношениях или просто проводите вместе время. Свободолюбивая и замкнутая, представительница этого знака в любой момент может упорхнуть из жизни своего партнера, оставив того наедине с обидой и недоумением: что это вообще такое было?

Дело в том, что Водолей не считает нужным объясняться с тем, кто ей больше неинтересен.

Зачем разводить драму, выяснять отношения, выслушивать упреки, если можно просто сбежать, не оставив ни малейшего намека на свое нынешнее местонахождение? Вступая в отношения с ней, стоит быть готовым к такому повороту событий.