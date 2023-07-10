Уинслет ей в подметки не годится: ахнете, какой красавицей была в молодости старушка из «Титаника»

Розу Доусон в старости сыграла звезда золотого века Голливуда — Глория Стюарт. На момент съемок в легендарном фильме «Титаник» артистке было 87 лет. Именно после участия в ленте Джеймса Кэмерона она получила первую в жизни номинацию на «Оскар».

Свою карьеру в кино артистка начала, когда ей было 22 года. Довольно быстро знаменитость попала в число наиболее перспективных актрис. Этому немало способствовал не только ее талант, но и невероятно привлекательная внешность.

Впоследствии в фильмографии Глории появилось огромное количество проектов самых разных жанров. Снималась Доусон даже в хоррорах. А на закате своей карьеры она оказалась в списке 50 самых красивых людей в мире.

Тогда Глории было уже 90 лет, а уж какой красоткой она была в молодости. Яркая блондинка с голубыми бездонными глазами — Кейт Уинслет — ей и в подметки не годится.