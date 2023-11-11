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Уильяму придется повторить судьбу отца: вот что произойдет сразу после смерти Карла III

11 ноября 2023 09:00
Уильяму придется повторить судьбу отца: вот что произойдет сразу после смерти Карла III

У принца нет другого выхода.

Британским поданным казалось, что Елизавета II будет править вечно, однако все люди смертны. Принц Чарльз ждал трон долгих 73 года и на склоне лет наконец-то стал королем. Монарх официально вошел в историю страны как самый «старый» наследник престола: предыдущий рекорд принадлежал его прапрадеду Эдуарду VII.

В случае смерти пожилого короля у Букингемского дворца есть четкий алгоритм. Споров о новом потенциальном правителе не ведется: известно, что престол унаследует принц Уильям, старший ребенок короля. Далее по очереди идут дети монаршей особы: Джордж Уэльский, Шарлотта и Луи.

Чарльз, после того как взошел на трон, принял имя Карла III — это традиция, которая существует веками. Придется сменить имя и Уильяму. Заранее известно, что короля будут звать Вильгельм V, а вот к Кейт Миддлтон поданные будут обращаться как к королеве Кэтрин.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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