Уильяму не привыкать: почему над преемником Карла III не устают потешаться британцы

Принц Уильям, несомненно, однажды станет королем Великобритании. Но сколько бы информации о наследнике Карла III ни публиковали в Сети, всегда находятся занятные факты, о которых читатели узнают впервые.

Еще в детстве юный принц то и дело подвергался насмешкам сверстников, которые постоянно придумывали Уильяму прозвища. Его называли Большим Уилли из-за высокого роста, Его Непослушанием из-за хулиганского поведения и Вомбатом, потому что у принца всегда были пухленькие щеки. Эти забавные прозвища уже давно стали достоянием британского общества, и до сих пор англичане вспоминают о них со смехом.

Уильяму доставалось не только от школьных приятелей, но и от сослуживцев. Когда принц сообщил о помолвке с Кейт, они решили подшутить над женихом. Друзья скупили сувениры с изображением Кейт и Уильяма и поместили их всюду, где принц мог на них наткнуться. Приятели наливали ему чай в чашку с лицом невесты и подкладывали ему подушки с портретом пары.

Несмотря на свой статус, Уильям остается тем парнем, над которым обожали и обожают потешаться.