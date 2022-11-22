Уильяму и Гарри не оставили шанса: любимица Елизаветы II выросла ее копией

Когда речь заходит о внуках Елизаветы II, то многие сразу вспоминают о сыновьях Карла III — Уильяме и Гарри. Однако ни тому, ни другому не довелось добиться расположения Ее Величества, которая души не чаяла в своей внучке — Луизе Виндзор.

Она появилась на свет в ноябре 2003 года в семье принца Эдварда и Софи, графини Уэссекской. Роды были преждевременными, поэтому и мама, и малышка находились в большой опасности. К счастью, врачам удалось сохранить жизнь обеим.

Однако случившееся отразилось на здоровье Луизы, у которой медики диагностировали сильное косоглазие. Чтобы исправить ситуацию, ей провели две операции. Благодаря помощи специалистов внучке королевы удалось сохранить зрение и сделать недостаток ее внешности практически незаметным.

Долгое время Луиза даже не догадывалась о том, что ее любимая бабушка — королева Великобритании. Об этом ей рассказали одноклассники, чем немало шокировали внучку монарха. Своим привилегированным положением Виндзор никогда не кичится и, по мнению многих британцев, растет настоящей копией Ее Величества.