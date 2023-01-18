Уильям в подметки не годится: принц Гарри назвал имя своего главного соперника

Принято считать, что главным соперником принца Гарри давно является его родной брат Уильям. Но есть у него и другой конкурент, о котором мало кто знает. В этом соперничестве замешана его избранница Меган Маркл.

Дело в том, что однажды Гарри пересмотрел все откровенные сцены с участием своей благоверной в сериале «Форс-мажоры». Ее партнером по съемочной площадке был актер Патрик Джей Адамс, с которым они играли влюбленных.

С того момента, как Гарри «ознакомился» с веселым кинопрошлым своей пассии, его не отпускает чувство ревности. Внук Елизаветы II посетовал, что стал свидетелем того, как Меган и ее коллега участвовали в весьма откровенных сценах. С тех пор он считает Адамса своим главным врагом. Гарри признался, что ему понадобится шоковая терапия, чтобы забыть все эти пикантные образы, которые никак не могут выветриться из его головы.

Патрик Джей Адамс — известный канадский актер, который прославился ролью Майка Росса в «Форс-мажорах». Также артист появился в мини-сериале «Ребенок Розмари».