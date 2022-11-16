Уильям поставил Кейт Миддлтон на место прямо перед алтарем: россиянка бы не простила

В 2011 году накануне свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма британцы обсуждали необычное условие, которое принц поставил невесте. Оказалось, что мужчина отказался от обычая обмена кольцами, который считается традиционным на церемонии. В этот день обручальное кольцо получила лишь Миддлтон. По традиции оно было изготовлено из валлийского золота. Украшение Кейт носит и сейчас вместе с броским помолвочным кольцом, которое ранее принадлежало принцессе Диане.

Что же касается Уильяма, то он просто не любит носить кольца. Именно с его нежеланием примерять украшение и был связан отход от традиций на свадьбе. Некоторые источники заявили, что таким образом принц поставил жену на место прямо перед алтарем, не захотев публично ограничивать свою свободу.

Достаточно вспомнить, что супруг Елизаветы II, принц Филипп, тоже не носил обручальное кольцо. Но вмешиваться в ход свадебной церемонии или делать соответствующие заявления он не стал.