Уильям и в подметки не годится: вот какого красавчика упустила Кейт Миддлтон

Будущий король Англии уже сейчас многим кажется не самым красивым представителем королевской семьи. Он заметно полысел, а возле глаз и на лбу стали появляться видимые морщины. В это же время его супруга только хорошеет, покоряя сердца британцев своей лучезарной улыбкой и утонченным стилем.

Теперь принц и его избранница вместе смотрятся не так привлекательно, как раньше, поэтому интересно было узнать, с кем следующая британская королева точно выглядела бы гармонично. Такой мужчина нашелся среди бывших возлюбленных герцогини.

Им стал Руперт Финч. Высокий широкоплечий брюнет с карими глазами кажется идеальной парой для такой женщины, как Кейт Миддлтон. Их роман начался еще в студенчески годы, но больше года не продлился. А позже девушка отдала свое сердце наследнику престола. Однако сейчас Уильям уже не может похвастаться густой светлой шевелюрой и пронзительным взглядом, а вот бывший парень его жены стал мужественным красавцем с привлекательной внешностью.